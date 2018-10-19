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موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ميسي
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منى شكري
 

يخوض فريق إنتر ميلان مباراة من العيار الثقيل ضد برشلونة، يوم الأربعاء المقبل والموافق 24 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

 

وتقام مباراة إنتر ميلان مع برشلونة على ملعب الكامب نو، مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

 

1- برشلونة: 6

2- إنتر ميلان: 6

3- توتنهام: بدون نقاط

4- بي إس إف: بدون نقاط

 

وكان برشلونة متصدر المجموعة قد فاز على بي إس إف الهولندي برباعية نظيفة بينما انتصر على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة درامية جمعتهما على ملعب ويمبلي الشهير.

 

وحقق الإنتر فوزًا صعبًا على توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى قبل أن يفوز على بي إس في الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.

 

وواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في 6 مباريات حيث فاز البارسا في 3 مباريات وتعادل الفريقين مرتين وحسم التعادل لقاء وحيد، وسجل بطل أسبانيا 7 أهداف وأحرز لاعبو الإنتر 3 أهداف.

 

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع أنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات مفتوحة مثل "SuperSport 5 Africa" بجانب "آر إم سي سبورت 2" الفرنسية.

 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة مع الإنتر في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورت 1" الرياضية المشفرة.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر ميلان مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.

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