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مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج.. والمتهم: "متجوزة عرفي وهى على ذمتى"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمرج.. والمتهم: متجوزة عرفي وهى على ذمتى
جثة - ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، في كشف تفاصيل جريمة قتل بشعة، كانت ضحيتها ربة منزل، وجدت جثتها مقطعة داخل كرتون، بدون رأس، وذلك في منطقة المرج شرق القاهرة، وبعد رحلة من البحث عن الجاني وهوية المجني عليها، قد توصلت التحريات إلى كون المجني عليها هي زوجة وربة منزل، والمتهم هو زوجها، والذي قام بقلتها ومن ثم قام بتقطع جسدها، وذلك بعدما شك في سلوكها، وتأكد من كونها قد تزوجت عرفيًا من رجل أعمال خليجي طمعًا في المال، وهي لازالت على ذمته !

وأمام النيابة إعترف الزوج بكل التهم المنسوبة لهم، ومن بينهم تهمة القتل العمد، وأقر بكل تفاصيل الجريمة، وذلك بعدما وصل تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وكشف عن طريقة قتلها وتفاصيل هذه الجريمة التي هزت منطقة المرج بالقاهرة في الفترة الأخيرة.

وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة، ومن ثم تمت إحالته إلى النيابة، والتي أمرت بحبسبه على ذمة التحقيقات، وبعدها تمت إحالته إلى محاكمة جنائية من أجل الفصل في أمره.

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