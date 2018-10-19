سيد القمني: اليهود تعاونوا مع الهكسوس أثناء وجودهم بمصر



وأوضح "القمني"، في برنامج "موقع التجلي الأعظم" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن "فرعون" جعل اليهود يعيشون إلى جواره لأنهم كانوا "رعاة غنم"، والمصريين كانوا يعتبرون رعاة الغنم "رجس"، وبذلك جعلهم الفرعون إلى جواره لأنهم مثله من البدو.



وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن اليهود تعاونوا مع الهكسوس، وعندما قام "ملك جديد" وفقا لتعبير التوراة، ولم يقل "فرعون جديد"، كان هذا الشخص هو أحمس الأول، ولذلك جعل المصريين يأخذون حقهم منهم، لأنهم تعاونوا مع أعداء مصر، ومن هنا جاءت فكرة استعباد اليهود، وتسخيرهم لبناء مدينتين هما "فيثوم" و"رعمسيس".



وكشف أن "سيدنا يوسف" عندما جاء إلى مصر وجاءت السبع سنوات العجاف، قام بشراء الأراضي من المصريين مقابل إعطاءهم القمح، كما اشترى المصريين أنفسهم كـ"عبيد" لـ"فرعون" -الذي هو أخر ملوك الهكسوس- وجعل هذا الأمر فريضة على جميع المصريين ليكونوا عبيدًا لهذا الحاكم.

كشف الدكتور سيد القمني، الكاتب والمفكر، أن اليهود أثناء وجودهم في مصر دخلوا في عصر شخص يدعى "فرعون"، أو "أسيس"، وهو من أطلق عليه في القرآن لقب "عزيز"، مشددًا على أن اسم "فرعون" هو اسم شخص وليس لقب للملوك المصريين، موضحا أن هذا الشخص كان آخر ملوك "الهكسوس"، ولم يكن ملكًا مصريًا.