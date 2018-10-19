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"الأخوة أبو شعر" تقدم حفلًا جديدًا بـ"الساقية" 2 نوفمبر المقبل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:17 ص
الأخوة أبو شعر تقدم حفلًا جديدًا بـالساقية 2 نوفمبر المقبل
فرقة "الأخوة أبوشعر"
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الفجر الفني
 


تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا جديدًا لفرقة الإنشاد الصوفي "الأخوة أبو شعر"، وذلك على خشبة مسرح "النهر"، بـ"الساقية"، في تمام السابعة مساء الجمعة 2 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور.


ومن المقرر أن تقدم "الأخوة أبو شعر"، باقة من ألمع الإبتهالات الدينية المعروفة والمحببة لجمهورهم الكبير، منها "يا رحانين، ويا جمال النبى، ولبيك اللهم، وظهر الدين، والحج دفانا"، وفى الختام أنشدوا "يا جمال النبى".

 

يذكر أن "الإخوة أبوشعر"، بدأت مشوارها الفني بمدينة دمشق عاصمة سوريا عام 1983، وتنقلت بعدها إلى عدة بلدان في أوروبا وشرق آسيا، واستقر الفريق في مصر عام 2012، وتتكون الفرقة من ستة أشقاء، ووالدهم هو الشيخ الجليل موفق بن أحمد إسماعيل، سليل آل البيت الذي كان يعمل منشدًا في شبابه لبعض العلماء الكبار في دمشق.

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