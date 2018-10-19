خبير أمن معلومات: مواقع الإنترنت أصبحت المصدر الرئيسي في الحروب بين الدول



وأضاف "حجاج"، في تصريحات مع قناة Extra News الفضائية، أن "فيسبوك" أعلن أن هناك 15 مليون حساب حصل المخترقون على معلومات الدخول وبعض المعلومات الشخصية.



وأشار خبير المعلومات، إلى أنه يجب التعامل بحذر مع مواقع الانترنت، لأنها أصبحت المصدر الرئيسي في الحروب بين الدول، وتجميع المعلومات لاستخدامها في هجوم لاحق، وهذا يفسر سبب كونها مجانية، ويجب استخدام كل خواص الأمان، وتشغيل خاصية أمان إرسال الرسائل، ويجب أن تعتاد الناس على ذلك ولا ينزعجون.

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن التحقيقات في انتهاك حوالي 30 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم تنتهي بعد.