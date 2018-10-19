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توفيق عكاشة: "والله ده كان أسوأ قرار أخده حسني مبارك في تاريخه"

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
توفيق عكاشة: والله ده كان أسوأ قرار أخده حسني مبارك في تاريخه
توفيق عكاشة
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قرار إنشاء أفران لبيع الخبز للمواطنين في القرى أسوأ قرار للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معلقًا: "الأمر الذي جعل بعض سكان القرى يعتمدون على تلك الأفران والمخابز، ويتركون عملية صنع الخبز في المنازل، وهو الأمر الذي كانت مشهورة به القرى قديمًا".

وتابع عكاشة، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "الحياة": "والله ده كان أسوء قرار أخده مبارك في عهده، الناس في القرى خلاص مش بتخبز عيش بتشترى من الطابونة".

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