سما المصري بعد ارتدائها للنقاب: " مفيش أحلى ولا أجمل من خلقة ربنا" (صورة)





علقت الفنانة سما المصري، على صورتها التي نشرتها مؤخرًا وهي ترتدي النقاب، على موقع الصور العالمي "إنستجرام"، قائله: " شفتوني وأنا متنكرة؟؟ كنت في مهمة فلازم فيها أتنكر.. طب والنبي قمر بالحجاب اللي هو كان في الأول نقاب، بس أنا عملته حجاب".





وتابعت "المصري" تعليقها على الصورة، "اتخدت في لحظة غفلة.. طب والنبي عسل ولا مكياج ولا بوهية الوش ولا روج ولا حاجة....فعلا خلقه ربنا مفيش أحلى ولا أجمل منها".



