ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سما المصري بعد ارتدائها للنقاب: " مفيش أحلى ولا أجمل من خلقة ربنا" (صورة)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
سما المصري بعد ارتدائها للنقاب: مفيش أحلى ولا أجمل من خلقة ربنا (صورة)
الفنانة سما المصري
طباعة
الفجر الفني
 

علقت الفنانة سما المصري، على صورتها التي نشرتها مؤخرًا وهي ترتدي النقاب، على موقع الصور العالمي "إنستجرام"، قائله: " شفتوني وأنا متنكرة؟؟ كنت في مهمة فلازم فيها أتنكر.. طب والنبي قمر بالحجاب اللي هو كان في الأول نقاب، بس أنا عملته حجاب".

وتابعت "المصري" تعليقها على الصورة، "اتخدت في لحظة غفلة.. طب والنبي عسل ولا مكياج ولا بوهية الوش ولا روج ولا حاجة....فعلا خلقه ربنا مفيش أحلى ولا أجمل منها".

سما المصري بعد ارتدائها للنقاب: " مفيش أحلى ولا أجمل من خلقة ربنا" (صورة)
المزيد عن: نقاب سما المصري نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما سما المصري دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات إنسجرام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 2:40:10 AM