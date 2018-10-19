أمن الإسماعيلية يضبط 7 من أخطر مروجي المخدرات بمدينة فايد



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئس مباحث مركز شرطة فايد بضبط المتهم " مصطفى. ع. ع" 30 عامًا عامل " مقيم سرابيوم - دائرة مركز فايد وبحوزته 350 قرص مخدر، وسلاح أبيض " مقص حديدى" ومبلغ مالى قدره 700 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم حسن. ع. ع" 40 عامًا عاطل" مقيم الشارع الجديد دائرة المركز وبحوزته 150 قرص مخدر ومبلغ مالي 340 جنيه، والمتهم احمد. م. " 55 عامًا عاطل" مقيم أبوسلطان – دائرة مركز فايد، وبحوزته 150 قرص مخدر ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والمتهم محمد. ع" 35 عامًا عامل" مقيم أبوسلطان - دائرة مركز فايد بحوزته 50 قرص مخدر، مبلغ مالي 140 جنيه، وهاتف محمول،

والمتهم محمد. خ. ع " 40 عامًا عامل" مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد وبحوزته 55 لفافة من جوهر الهيروين المخدر تزن 250 جرام هيروين، ومبلغ مالي 450 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم وحيد. م.ع " 40 عامًا عامل" مقيم سرابيوم – دائرة مركز فايد بحوزته 145 قرص مخدر، ومبلغ مالى 130 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم شريف. أ. ي" 45 عامًا عامل " مقيم كسفريت - دائرة مركز فايد بحوزتة كمية من جوهر الحشيش المخدر 250 جرام، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد من إلقاء القبض علي 7 من أخطر مروجي المخدرة متلبسين بالمضبوطات.