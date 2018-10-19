مدرب أحد يستبعد نايف هزازي من مواجهة الاتحاد

استبعد البارجواياني آرسي، مدرب نادي أحد، المهاجم نايف هزازي بقرار فني من القائمة التي ستواجه نادي الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

وشارك نايف هزازي مع فريق أحد 3 مباريات فقط في الدوري السعودي دون أن يسجل أي هدف، ويحتل فريق أحد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري بينما اتحاد جدة يتزيل الجدول بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة مع أحد، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.