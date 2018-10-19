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الكشف عن هوية مدرب ريال مدريد الجديد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
الكشف عن هوية مدرب ريال مدريد الجديد
ريال مدريد
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منى شكري
 

أصبح الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي تشيلسي السابق، الأقرب لتولي تدريب ريال مدريد في حالة إقالة جولين لوبيتيجي خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت صحيفة "دون بالون" إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قد قرر أن يتولى كونتي تدريب الملكي إذا خسر الفريق في الكلاسيكو أو لم يفز بكأس العالم للأندية.

 

ويرى بيريز أن مدرب تشيلسي السابق هو الاختيار المناسب لتولي تدريب ريال مدريد نظرًا لشخصيته القوية ولانضباطه، ومن المحتمل أن يتم ضم ماركوس ألونسو مدافع البلوز للعب في صفوف الميرينجي.

 

ويفكر مسؤولو ريال مدريد في الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة مثل كيلور نافاس ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة وضم آخرين مثل أندرياس كريستنسن نجم تشيلسي الذي لا يعتمد عليه ماوريسيو ساري.

 

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