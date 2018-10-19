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في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)
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محمد نبيل
 
شيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، في جنازة عسكرية، جثمان الشهيد المجند عاصم أحمد السيد حسن من قوة قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء.

واستشهد المجند إثر رصاص غدر على الحدود أثناء التعامل مع مجموعة من المهربين بشمال سيناء.

خرجت الجنازة من مسجد السلطان الأشرف بالمدينة مسقط رأسه بمشاركة لفيف من قيادات وضباط مديرية الأمن والأمن المركزي والقيادات الشعبية وأهالي المدينة حتى تم تشييعه ودفنه بمقابر العائلة.

وردد الأهالي خلال الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب بينها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ولا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"، وسط حالة من الخزن بين المشيعين.

وأكد الأهالي، إن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والاحترام بين الجميع.
في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)
في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)
في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)
في جنازة عسكرية.. أهالي الخانكة يودعون شهيد الواجب بسيناء (صور)
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