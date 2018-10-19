محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)

قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بمرور مفاجئ على جميع التجهيزات داخل ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي، فى الليلة الختامية لمولد العارف بالله للتأكد من إتمام جميع الأعمال وأكد على سلامة الزائرين.



وتفقد مخالفات الأغذية الفاسدة التى تم ضبطها وراجع كشوف الفحص الطبى وما تم ذبحة داخل المجزر وتفقد المسجد والشوارع المحيطة واطمأن على كل فعاليات المولد.