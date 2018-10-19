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محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
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أيمن يحيي
 
قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بمرور مفاجئ على جميع التجهيزات داخل ساحة مسجد سيدي أحمد البدوي، فى الليلة الختامية لمولد العارف بالله للتأكد من إتمام جميع الأعمال وأكد على سلامة الزائرين.

وتفقد مخالفات الأغذية الفاسدة التى تم ضبطها وراجع كشوف الفحص الطبى وما تم ذبحة داخل المجزر وتفقد المسجد والشوارع المحيطة واطمأن على كل فعاليات المولد.
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية يتفقد تجهيزات مسجد السيد البدوي (صور)
المزيد عن: مصر الغربية السيد البدوي اخبار مصر
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