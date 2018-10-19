ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جماهير الاتحاد تحتفل بأبطال سلة العرب خلال مواجهة فريق الكرة لبتروجت

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
جماهير الاتحاد تحتفل بأبطال سلة العرب خلال مواجهة فريق الكرة لبتروجت
سلة الاتحاد
طباعة
محمد عبدالفتاح
 

تقرر حضور الفريق الأول لكرة السلة بالاتحاد السكندري، بطل العرب، والجهاز الفني والإداري للفريق في المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم أمام نادى بتروجيت يوم السبت القادم، باستاد الإسكندرية، للاحتفال مع جماهير زعيم الثغر بهذه البطولة الغالية التي غابت عن عرين سيد البلد طوال ستة عشر عام كاملة.

 

ويحرص أبطال العرب أيضاً على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في هذه المباراة الهامة، جنبا إلى جنب مع جماهير القلعة الخضراء الداعم الأول لفرق زعيم الثغر.

 

كما سيتواجد مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى المباراة والذي يحرص دائماً على دعم ومساندة فرق النادي.

 

المزيد عن: سلة الاتحاد رياضة جماهير الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 2:40:10 AM