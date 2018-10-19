جماهير الاتحاد تحتفل بأبطال سلة العرب خلال مواجهة فريق الكرة لبتروجت

تقرر حضور الفريق الأول لكرة السلة بالاتحاد السكندري، بطل العرب، والجهاز الفني والإداري للفريق في المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم أمام نادى بتروجيت يوم السبت القادم، باستاد الإسكندرية، للاحتفال مع جماهير زعيم الثغر بهذه البطولة الغالية التي غابت عن عرين سيد البلد طوال ستة عشر عام كاملة.

ويحرص أبطال العرب أيضاً على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في هذه المباراة الهامة، جنبا إلى جنب مع جماهير القلعة الخضراء الداعم الأول لفرق زعيم الثغر.

كما سيتواجد مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى المباراة والذي يحرص دائماً على دعم ومساندة فرق النادي.