سيد القمني يفجر مفاجأة عن "المن والسلوى" (فيديو)



وأوضح "القمني"، في برنامج "موقع التجلي الأعظم" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه أثناء رحلته للتدقيق في رحلة خروج اليهود من مصر، كان يبحث عن منطقة تدعى "رفيديم"، استقر فيها اليهود وتناولوا "المن"، و"السلوى"، واستراح مع بعض البدو في قرية اسمها "رفيه"، وهناك تناول معهم مادة صمغية عسلية تنزل من الأشجار، يطلق عليها البدو حتى الآن اسم "المن"، ويملأك بالطاقة عند تناولها، أما "السلوى"، فهو طائر "السمان" الذي يقوم البدو باصطياده وبيعه وتناوله، موضحا أنهم يطلقون عليه اسم "السلوى".



وشدد الكاتب والمفكر، على أن الخارجين مع النبي موسى "زهقوا"، من تناول المن والسلوى، وقالوا ما ينفي فكرة العبودية حيث قالوا لموسى: "أخذتنا في القفر.. في الصحراء.. إنما كنا في مصر جالسين إلى جوار قدور اللحم.. لأنهم كانوا يعيشون عيشة كريمة في مصر ولم يعيشوا في اضطهاد كما يزعمون".

فجر الدكتور سيد القمني، الكاتب والمفكر، مفاجأة مثيرة عن "المن" و"السلوى"، اللذان تناولهما اليهود في صحراء سيناء، أثناء رحلة الخروج، مشيرًا إلى أنهما مازلا موجودان، وتناولهما بنفسه.