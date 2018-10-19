تعرف على مناطق انقطاع المياه بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدد من المناطق نظرا لأعمال ربط خط المياه قطر 600 مم على مصدر آخر للمياه من الخط قطر 1500مم بشارع أحمد عرابي لزيادة كمية المياه للوفاء باحتياجات كافة المناطق التابعة لشركتي مياه الشرب بالقاهرة والقليوبية ولتحسين مياه الشرب بشبرا الخيمة.





ويشمل الانقطاع مناطق: "الوحدة العربية – عزبة رستم شرق – إبراهيم بك – التعاون الشرقية – عزبة عثمان – بيجام – التعاون والسعادة – أرض الجنينة – محمد كامل – منطقة منطى – أم بيومي – منشية عبد المنعم رياض – منطقة ابن الحكم – منطقة بدر – المنشية الجديدة – أرض الحافي – حوض القنطرة – حوض العمدة – وبعض المناطق في نطاق حي شرق وغرب شبرا الخيمة"، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الرابعة عصر اليوم الجمعة وحتى الرابعة صباح اليوم التالي "السبت".





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه قبل الفترة المذكورة.





ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





وطالبت الشركة العملاء بعد الانتهاء من الأعمال عند ظهور عكارة ترك صنبور المياه مفتوحًا حتى زوال العكارة على ألا يتم احتساب المياه العكرة على الفاتورة.



