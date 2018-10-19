محسن محي الدين لـ"الفجر الفني": "كينج كونج" موجه للفتيان واستعد لإخراج فيلم من تأليفي (حوار)





قال الفنان محسن محي الدين إنه يعود للمسرح من خلال عرض "كينج كونج" على قاعة "صلاح جاهين" وذلك بعد انقطاع دام قرابة ٢٨ عامًا بعد تقديمه مسرحية "مسألة مبدأ" ١٩٩٠، لافتًا إلى أن الساحة الفنية تشهد غياب المسرح الخاص واقتصاره على عروض مسرح الدولة، مشيرًا إلى أن جمهور المسرح الخاص كان ممثلًا في الجمهور الخليجي، والذي تغيب عن الحضور في الفترة الأخيرة.



