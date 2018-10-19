محسن محي الدين لـ"الفجر الفني": "كينج كونج" موجه للفتيان واستعد لإخراج فيلم من تأليفي (حوار)
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:32 صشيماء عطية _ تصوير: بلال أحمد
قال الفنان محسن محي الدين إنه يعود للمسرح من خلال عرض "كينج كونج" على قاعة "صلاح جاهين" وذلك بعد انقطاع دام قرابة ٢٨ عامًا بعد تقديمه مسرحية "مسألة مبدأ" ١٩٩٠، لافتًا إلى أن الساحة الفنية تشهد غياب المسرح الخاص واقتصاره على عروض مسرح الدولة، مشيرًا إلى أن جمهور المسرح الخاص كان ممثلًا في الجمهور الخليجي، والذي تغيب عن الحضور في الفترة الأخيرة.
وأضاف "محي الدين" في حواره لـ"الفجر الفني" أن الدكتور محمد حسن مخرج "كينج كونج" عرض عليه دور في العرض لكنه اعتذر عنه، ومع إصرار المخرج وافق على العرض، موضحًا أنه أٌعجب بالعرض كونه موجهًا لفئة الفتيان من ١٢:١٨، حيث تقل العروض الموجهة لهم.
وتابع "محي الدين" أنه يلعب دور الحكيم في العرض، موضحًا أن العرض قريب من مسرحية "سكة السلامة"، إذ يدور حول عودة الناس بعد كارثة طبيعية ورغبتهم في بناء مجتمع جديد على الخير والسلام.
وعن تعاونه مع الفنان نادر أبوالليف، في بطولة العرض، أكد "محي الدين" أن "أبوالليف" شخصية جميلة، وكوميديان موهوب، وممثل جامد بجانب موهبته الغنائية، معربًا عن سعادته بالتعرف عليه من خلال العرض.
وأشار "محي الدين" إلى أنه يشاهد العروض التي تقدم على مسرح الدولة بين الحين والآخر، كاشفًا عن إعجابه بعرض "آليس في بلاد العجائب"، مشيدًا بالمخرج محسن رزق، وأداء الفنانة مروة عبدالمنعم، وقصة العرض وديكوره واستعراضاته.
وكشف "محي الدين" عن قرب انتهائه من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" من إخراج محمد أمين، وبطولة زينة وليلى علوي، موضحًا أنه لم يتحدد بعد موعد عرض الفيلم، كاشفًا عن استعداده لإخراج فيلم "لسه في أمل" والذي قام بتأليفه أيضًا، كما سيقوم بالتمثيل فيه إلى جانب مجموعة من الشباب.
وعن فتح مواسم للعرض الدرامي خارج رمضان، أعرب "محي الدين" عن سعادته بالأمر، متمنيًا استمراره طوال العام لشغل القنوات بدلًا من تكرار المحتوى على الفضائيات ما يدفع الجمهور للعودة للأعمال القديمة، نافيًا تفكيره في تقديم برامج جديدة بعد تجربة البرامج الدينية التي سبق وقدمها منذ فترة.
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