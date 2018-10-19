"بيبو": مواجهة الأهلي ووفاق سطيف مباريات الهجمات المرتدة

كشف خالد بيبو نجم الأهلي السابق، بأن مواجهة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا هي مباريات هجمات مرتدة.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "علاء نبيل تعجل بالاستقالة من تدريب المقاولون".

واختتم بيبو تصريحاته معلقاً على مواجهة الأهلي ووفاق سطيف: "هذه المباربات هي مباريات الهجمة المرتدة ويجيدها الأهلي الذي يستطيع استغلال المساحات لديه والاعتماد على السرعات".