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"بيبو": مواجهة الأهلي ووفاق سطيف مباريات الهجمات المرتدة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
بيبو: مواجهة الأهلي ووفاق سطيف مباريات الهجمات المرتدة
الاهلي
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ريهام عبد المحسن
 

كشف خالد بيبو نجم الأهلي السابق، بأن مواجهة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا هي مباريات هجمات مرتدة.

 

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "علاء نبيل تعجل بالاستقالة من تدريب المقاولون".

 

واختتم بيبو تصريحاته معلقاً على مواجهة الأهلي ووفاق سطيف: "هذه المباربات هي مباريات الهجمة المرتدة ويجيدها الأهلي الذي يستطيع استغلال المساحات لديه والاعتماد على السرعات".

 

المزيد عن: رياضة دوري أبطال أفريقيا بيبو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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