أستاذ اقتصاد: من يزيد دخله عن 2 دولار يوميًا ليس فقيرًا



وأضاف "البنا"، في تصريحات لبرنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الأشخاص الذين يحققون دخل أكثر من 2 دولار في اليوم فهم ليسوا فقراء ولا في حالة عوز، إنما دخولهم منخفضة.



وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنه لا يوجد دولة لديها نظام عادل في توزيع ثمار التنمية، وكلما كان معدل النمو مرتفع، تقل البطالة ويتحسن مستوى المعيشة، وفي حالة العكس تزيد نسبة الفقراء، مشيرا إلى أن عدد الفقراء يتناقص في كل دول العالم ماعدا المنطقة في جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب آسيا.

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن سوء توزيع ثمار التنمية، هو سبب وجود فقراء في الدول، موضحا أن البنك الدولي يضع خطًا فاصلا للفقر وهو 2 دولار في اليوم.