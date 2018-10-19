بالأسماء.. أمن الإسماعيلية يضبط 25 عاملاً بحوزتهم أسلحة بيضاء



وعبدالرحمن. ع. ع " و18 عامًا عامل " مقيم حي السلام - دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض "مطواه " والمتهم احمد. ر. ع" 24 عامًا عامل " مقيم عزبة على عيد – دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض مطواه"، وعبدالرؤوف. ف. س " 33 عامًا عامل " مقيم الضبعية – دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض" كتر "، والمتهم محمد. م. ع. م " 26 عامًا عامل " مقيم مقيم أبو سلطان – دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، والمتهم محمد. و." 30 عامًا عامل "مقيم مقيم أبو سلطان – دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، والمتهم محمد. ص. س " 22 عامًا عامل" سائق مقيم مقيم السعدية – دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض" مطواه، والمتهم عبدالحميد. م." 34 عامًا عامل" مقيم – مقيم الشارع التجارى – دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض" مطواة".



والمتهم احمد. ط." 17 عامًا عامل "مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم احمد. م 29 عامًا عامل مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث بحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم احمد. ع 36 عامًا عامل مقيم شارع الإسكندرية – دائرة قسم اول، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم محمد.أ " 18 عامًا عامل "مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم هاني. س" 16 عامًا عامل "مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواه".



والمتهم محسن. س 33 عامًا عامل مقيم سوق الجمعة – دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، والمتهم سعيد. م 33 عامًا عامل مقيم السبع ابار شرقية – دائرة مركز ابو صوير، بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، والمتهم محمد. ن. م" 24 عامًا عامل" مقيم حى السلام - دائرة قسم ثان، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن كتر، والمتهم اسلام. ع. ن" 23 عامًا عامل "مقيم القماش عمارة 4 – دائرة قسم ثالث وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " كتر"، والمتهم محمد. ع 20عامًا عامل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواه " والمتهم متولى. م. م" 21 عامًا عامل " مقيم عرايشية - دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " مطواه ".



والمتهم احمد. م. ع" 34 عامًا عامل "مقيم عزبة الغطوس – دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين "، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 25 عاملا بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين وخناجر ومطاوي.كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم " محمد. غ " 30 عامًا عامل " مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم اول بحوزته سلاح أبيض " مطواة " والمتهم محمد. م. أ. ح " 28 عامًا عامل" مقيم ابوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة " والمتهم مصطفي. ن. س " 16 عامًا عامل" مقيم عزبة ناصر– دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض " مطواة "، والمتهم أحمد. ر. " 23 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم عرايشية مصر – دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض" مطواه "، ومصطفي. و. م " 18 عامًا عامل " مقيم 16 شارع بغدادي – دائرة قسم اول بحوزته سلاح أبيض " مطواه "، ومحمود. أ. إ 19 عامًا عامل " مقيم السبع آبار الغربية – دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض" مطواه ".