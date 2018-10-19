أبوالليف لـ"الفجر الفني": عرض "كينج كونج" ليس له علاقة بالأغنية والجمهور هو الترمومتر الحقيقي (حوار)

قال الفنان نادر أبوالليف، إن العرض المسرحي "كينج كونج" والذي يقدمه على قاعة صلاح جاهين، كان يحمل في البداية اسم "دبدوب"، ولكن بعدما تواصل كل من الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور محمد حسن مخرج العرض، للقيام ببطولة العرض وبعد موافقته قررا تغيير اسم العرض ل"كينج كونج"، نافيًا أن يكون العرض له علاقته بأغنيته التي تحمل نفس الاسم.



