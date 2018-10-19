سيد القمني: اليهود لم يضطهدوا في مصر.. وسلبوا المصريين



وأضاف "القمني"، في برنامج "موقع التجلي الأعظم" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هناك مدرستين، واحدة شعبوية تدعى الاضطهاد في مصر، والأخرى متخصصة كهنوتية تؤكد أن السيدات اليهوديات عندما خرجن من مصر، قمن بأخذ الحلى والذهب من السيدات المصريات بدعوى ارتداءها في إحدى الحفلات، ثم أخذن هذه المشغولات الذهبية معهن في الخروج من مصر.



وشدد الكاتب والمفكر، على أن هذا الأمر ينفي فكرة تعرض اليهود للاضطهاد في مصر، حيث كان اليهوديات يتمتعن بالأمان بدليل أن السيدات المصريات أعطوهن الحلى الذهبية بأمان، وهي التي تم استخدامها في عمل "العجل" الذي صنعه اليهود فيما بعد.

قال الدكتور سيد القمني، الكاتب والمفكر، إن اليهود أثناء خروجهم من مصر مع النبي موسى "سلبو المصريين"، وذلك وفقا للتعبير الذي استخدمته التوراة نفسها.