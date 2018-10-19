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الوزراء: اجتماع الرئيس مع كل محافظ منفردًا سيبدأ تطبيقه نوفمبر المقبل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:28 ص
الوزراء: اجتماع الرئيس مع كل محافظ منفردًا سيبدأ تطبيقه نوفمبر المقبل
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع المحافظين اليوم استمر لمدة أربع ساعات، وأبرز المناقشات تمحورت حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل محافظ بشكل منفرد لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في كل المحافظات، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات ستبدأ اعتبارًا من مطلع شهر نوفمبر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة الساعة "التاسعة"، على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء أكد للمحافظين على أن جولاته في المحافظات المختلفة لا يجب أن تكون برتوكوليه تنتهي بمجرد الانتهاء منها، لذلك طلب من المحافظات تقرير عن ما تم تحقيقه من تكليفات في هذا الأمر.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب من المحافظين إنهاء كافة الموافقات الخاصة بأراضي الاستثمار، وإنهاء الإجراءات البيروقراطية مع أي مستثمر.
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