مساعد وزير الداخلية الأسبق: "بدأنا تطبيق الرقم القومي بشكل متأخر"



وأضاف "عبدالباسط"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية: "الحاجة اللي بتبتدي غلط لازم نهايتها تكون غلط"، موضحا أن هناك قضايا كثيرة يتم رفعها بالاسم الثلاثي فقط للخصم.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك شكاوى يتم تحريرها باسم الشخص ولقبه، وفي هذه الحالة يصدر حكمًا غيابيًا على الشخص، وبالتالي مع تشابه الأسماء تحدث مشاكل وجود قضايا لمن تتشابه أسماءهم مع الشخص المشكو في حقه.

قال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إننا بدأنا تطبيق الرقم القومي بشكل متأخر، بالإضافة لوجود قضايا كثيرة جدًا، وهو ما يتسبب في مشاكل تشابه الأسماء.