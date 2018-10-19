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"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:08 ص
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي
تسونامي - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من الأسبوع المقبل سيشهد سحب كثيفة على شمال وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار "سعودي"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إلى أن محافظات الجمهورية ستشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، منوهًا بأن محافظات شمال وجنوب سيناء ستشهد أمطار رعدية وقد تصل إلى حد السيول.

ونفى ما تردد عن تعرض لمصر لتسونامي، موضحا أنه من المستحيل تعرض مصر لتسونامي حيث يشترط قبل التعرض لتسوماني أن يكون هناك زلزال قوي.
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