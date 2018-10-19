ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقيب السياحيين عن غلق المقاهي منتصف الليل: سيرشد استهلاك الطاقة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:18 ص
نقيب السياحيين عن غلق المقاهي منتصف الليل: سيرشد استهلاك الطاقة
باسم حلقة
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تعيد ترتيب أوراقها من جديد، ومن ضمن إعادة الأوراق قانون غلق المقاهي بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وتابع "حلقة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس: "نوافق على عملية الانضباط في كل شيء، مع عملية تحديد مواعيد للغلق لأي منشأة متواجدة في الشارع".

وأضاف: "نحتاج الشباب لبناء البلد وليس للسهر على القهاوى؛ لأنه يوجد فوضى في الشارع"، لافتًا إلى أن هذا القانون سيعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.

المزيد عن: مصر طاقة ترشيد استهلاك باسم حلقة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
17:10
-
النصر
الفيصلي
-
x
17:10
-
التعاون
الرائد
-
x
17:15
-
الفتح
الاتحاد
-
x
19:00
-
أحد
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
18:00
-
بيراميدز
إنبي
-
x
21:00
-
الداخلية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/19/2018 4:30:43 AM