نقيب السياحيين عن غلق المقاهي منتصف الليل: سيرشد استهلاك الطاقة

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تعيد ترتيب أوراقها من جديد، ومن ضمن إعادة الأوراق قانون غلق المقاهي بعد الساعة 12 منتصف الليل.



وتابع "حلقة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس: "نوافق على عملية الانضباط في كل شيء، مع عملية تحديد مواعيد للغلق لأي منشأة متواجدة في الشارع".



وأضاف: "نحتاج الشباب لبناء البلد وليس للسهر على القهاوى؛ لأنه يوجد فوضى في الشارع"، لافتًا إلى أن هذا القانون سيعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.



