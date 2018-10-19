أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 18-10-2018
الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير الآثار: ملتقى سانت كاترين يبعث رسالة أمن وأمان للعالم
علق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، قائلًا إنه الملتقى يبعث رسالة أمن وأمان، ورسالة عن السياحة.
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بداية من الإثنين.. وهذه المناطق ستضربها السيول
حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار بداية من الإثنين؛ ستتمثل في أمطار قد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وخفيفة ومتوسطة على القاهرة، وستستمر لمدة 3 أيام.
هشام هزاع: محمد صلاح ساهم في التسويق السياحي لمصر
قال هشام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللاعب محمد صلاح ساهم في التسويق السياحي لمصر، بالإضافة إلى الرموز الشهيرة التي زارت مصر مؤخرا مثل ميلانيا ترامب.
"الزراعة": قانون حظر تداول الطيور الحية يهدف للحفاظ على الثروة الداجنة
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك العديد من الأمراض التى تُصيب الحيوانات بما فيها الثروة الداجنة، ومن بينها الأمراض الفيروسية، لافتًا إلى أن الأمراض الفيروسية ليس لها العلاج، وقد تؤدي للوفاة.
خالد الجندي: المعصية أفضل من الطاعة في هذه الحالة
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن المعصية التى تجعل الإنسان منكسر ويخشي لقاء الله، أفضل من الطاعة التى تجعل الإنسان يتكبر على الناس.
توفيق عكاشة: "مريت بظروف زي الطين.. وكلمت علي جمعة يساعدني" (فيديو)
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه مر بظروف اقتصادية صعبة، معقبا: "حالتي تعبانة، وظروفي زي الطين".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير الآثار: ملتقى سانت كاترين يبعث رسالة أمن وأمان للعالم
علق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي، قائلًا إنه الملتقى يبعث رسالة أمن وأمان، ورسالة عن السياحة.
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بداية من الإثنين.. وهذه المناطق ستضربها السيول
حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار بداية من الإثنين؛ ستتمثل في أمطار قد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وخفيفة ومتوسطة على القاهرة، وستستمر لمدة 3 أيام.
هشام هزاع: محمد صلاح ساهم في التسويق السياحي لمصر
قال هشام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللاعب محمد صلاح ساهم في التسويق السياحي لمصر، بالإضافة إلى الرموز الشهيرة التي زارت مصر مؤخرا مثل ميلانيا ترامب.
"الزراعة": قانون حظر تداول الطيور الحية يهدف للحفاظ على الثروة الداجنة
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك العديد من الأمراض التى تُصيب الحيوانات بما فيها الثروة الداجنة، ومن بينها الأمراض الفيروسية، لافتًا إلى أن الأمراض الفيروسية ليس لها العلاج، وقد تؤدي للوفاة.
خالد الجندي: المعصية أفضل من الطاعة في هذه الحالة
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن المعصية التى تجعل الإنسان منكسر ويخشي لقاء الله، أفضل من الطاعة التى تجعل الإنسان يتكبر على الناس.
توفيق عكاشة: "مريت بظروف زي الطين.. وكلمت علي جمعة يساعدني" (فيديو)
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه مر بظروف اقتصادية صعبة، معقبا: "حالتي تعبانة، وظروفي زي الطين".
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