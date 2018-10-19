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وكيل نجم الأهلي يكشف مفاجأة عن رحيله

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
وكيل نجم الأهلي يكشف مفاجأة عن رحيله
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

صرح أحمد يحيى وكيل اللاعب مؤمن زكريا، بأنه كوكيل للاعب لم يصله عرض صيني للتفاوض مع اللاعب حتى الأن، مؤكدا بأنه ربما يصل العرض خلال الأيام القادمة.

 

وقال وكيل اللاعب فى تصريحات خاصة لبرنامج كورة بلدنا على قناة LTC، بأنه لا توجد خلافات بين اللاعب والنادي الأهلي وتم الاتفاق على حصول اللاعب على مستحقاته المتأخره والبالغة ٥ مليون جنيه.

 

وأكد وكيل اللاعب بأنه في حالة وصول عرض رسمي سيتم مناقشته من خلال النادي الأهلي وهو الأمر الذي سيتضح فى الفترة القادمة.

 

الجدير بالذكر أنه يحق لمؤمن زكريا التوقيع لأي ناد في يناير القادم.

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