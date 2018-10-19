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"الغرفة التجارية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار "الفول".. وهل ستكون الأخيرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
الغرفة التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول.. وهل ستكون الأخيرة
فول - ارشيفية
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أمنية فوزي
 
علق أحمد إدريس، رئيس شعبة الغلال بالغرفة التجارية، على زيادة أسعار الفول، قائلًا: "الموضوع غصب عننا، والتجار ليس لهم أي دخل".

وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن التجار منضمين للشعب منذ ثورة 25 يناير، وفي محاولة دائمة لحل أي مشاكل دون أن يشعر المواطن.

وأوضح أن بعض البلدان فرضت رسومًا على الحاصلات الزراعية التي تصدر، والبعض الآخر حدث به جفاف مما أدى إلى رفع الأسعار.

واستكمل: "الرئيس وعدنا بمساحة في مشروع المليون ونصف فدان، وبنوعدكم مفيش زيادة للفول تاني، ولو حصلت هتكون طفيفة".
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