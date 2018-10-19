ناجي العريان: عودة السياحة الروسية بشكل كامل قد يستغرق 5 أشهر



وأشار "العريان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن كل الوزارات المعنية يجب أن تتكاتف لعودة السياحة، لافتًا إلى ان الشعب المصري يجب أن يكون لديه ثقافة السياحة، بحيث يكون لديه وعي سياحي كافي، والذي بدوره سيساعد في عودة السياحة.



وطالب أن تجلس كل الجهات المعنية بالسياحة مع بعضهما، لتوحيد الجهود والخروج بنتيجة تفيد قطاع السياحة.



قال ناجي العريان، عضو اتحاد الغرف السياحة، إن عودة السياحة الروسية إلى مصر لن يكون دفعة واحدة، حيث أن عودة السياحة الروسية بشكل كامل قد يستغرق 5 أشهر.