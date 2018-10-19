بشير عبدالفتاح: السيسي وبوتين ما زال بجعبتيهما الكثير.. والدليل

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في الشئون الدولية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل غير عادي وكسر الإطار البروتوكولي، وهذا يرجع إلى وجود كيمياء شخصية بين الزعيمين بسبب التقارب العمري، خلاف الخلفية العسكرية المشتركة.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن وجود تناغم بين رؤساء الدول هام للغاية، لأنه يساعد على التقارب أكثر بين الدول، لافتًا إلى أن "السيسي" لديه انطباع نحو انجاز العمل، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على "بوتين"



ولفت إلى أن "السيسي" و"بوتين" ما زال بجعبتيهما الكثير، بدليل وصول العلاقات بين مصر وروسيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

