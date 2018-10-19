مبادرات الإمارات أمل شباب اليمن

تفتح مشاريع ومبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحة اليمنية، أبواب الأمل أمام الشباب، وتلبي تطلعاتهم؛ لرسم مستقبل مشرق لوطنهم؛ من خلال تبني المبادرات الاجتماعية، وتسلحهم بالعلم والمعرفة؛ عبر التحسين المستمر للعملية التعليمية، رغم قسوة الظروف الإنسانية، التي يمرون بها؛ جرّاء الاعتداء الآثم لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على مقدرات الشعب اليمني.

فمع بدء العام الدراسي في اليمن، بذلت هيئة الهلال الإماراتي جهوداً كبرى؛ لدعم العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية في المحافظات والمدن اليمنية المحررة؛ من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات، وتيسير وصولهم إلى مقاعد الدراسة؛ لاستكمال مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى دورها في تأهيل عدد كبير من المدارس، ورفدها بالأثاث والأدوات المدرسية.

وخلال أسبوع، تم تدشين مشروع الزي المدرسي والحقيبة والسلة الغذائية للمعلمين، لخمس محافظات؛ هي: «عدن ولحج وأبين والضالع وتعز» بتمويل من «الهيئة»، إضافة إلى تقديم خمسين جهاز «لاب توب» لكل محافظة من المحافظات الخمس؛ بمناسبة «يوم المعلم». كما افتتحت هيئة الهلال الإماراتي مدرسة الشهيد خالد الشحي للتعليم الأساسي في مدينة شقرة الساحلية التابعة لمديرية خنفر، التي أعيد ترميمها وتأهيلها من قبل «الهيئة» ضمن المشاريع، التي تنفذها في محافظة أبين؛ بمناسبة «عام زايد 2018»، إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية للطلاب، والسلال الغذائية للمعلمين. كما افتتحت الهيئة مدرستين في محافظة الضالع؛ بعد إعادة تأهيلهما وتأثيثهما بالمستلزمات كافة؛ حيث يستفيد منهما نحو ألفي طالب.





ودشنت «الهيئة» مشروع توزيع 9 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات المدارس في محافظة تعز، وقد بدأت بتوزيع الحقائب على طلاب وطالبات ثانوية تعز الكبرى، التي تعد واحدة من أكبر المدارس في اليمن، إضافة إلى مشروع توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في عدد من مدارس الساحل الغربي لليمن.

وقدمت الإمارات 33 طناً من المكملات الغذائية لأطفال اليمن، الذين يعانون سوء التغذية الحاد؛ وللحيلولة دون إصابة الأطفال الصغار بسوء التغذية؛ وذلك عبر إطلاق برنامج غذائي شامل، وجرى تسليم المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي في مستشفى «الجمهورية» في العاصمة المؤقتة عدن.

كما رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان، قطاع الصحة اليمني بسبع سيارات إسعاف؛ عبر منظمة الهجرة الدولية، وتم تسليم السيارات لوزير الصحة في مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقدمت الهيئة أدوية نوعية ومستلزمات طبية لمستشفى إعادة الأمل في مديرية رماه في صحراء حضرموت، إضافة إلى تدشين مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة؛ لمكافحة حمى الضنك في مستشفى الثورة العام في تعز. وأوفدت فريقاً طبياً؛ للاطلاع على واقع القطاع الصحي في المحافظات المحررة، وتنفيذ عدد من المبادرات والأعمال، التي تسهم في تحسين الوضع الصحي الراهن في اليمن، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى.

وعلى الجانب الاجتماعي، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظيم الأعراس الجماعية، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لدعم استقرار الشباب اليمني، التي يستفيد منها آلاف الشباب في المحافظات اليمنية المحررة



