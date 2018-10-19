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"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري
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شيماء عطية
 

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة "ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصرى" مساء أمس الخميس 18 أكتوبر، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى.

 

تحدث فى اللقاء مجموعة من المتخصصين فى مجال إدارة الأعمال حيث شارك فى الملتقى أكثر من 400 طالب وطالبة أعضاء المكتبة من طلاب الجامعات المصرية حيث ناقش الملتقى كيفية تنفيذ مشروع تجاري بهدف إيجاد فرص عمل لمحاربة البطالة وكيفية توفير الموارد اللازمة له وتنظيمه من أجل تحقيق ربح مالي وكيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات وطرق التسويق الإلكتروني لتلك المنتجات.

 

كما قدم طلاب الدفعة الثانية بمركز الإبداع الفنى التابع لوزارة الثقافة تحت إشراف المخرج خال جلال إسكتشًا فنيًا مسرحيًا يدور حول تنمية مهارات وفكر الشباب والإجتهاد فى العمل للمساهمة فى دفع عجلة التنمية للنهوض بالوطن.

"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
"ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
طباعة
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