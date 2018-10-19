نشرة أخبار منتصف الليل.. توجيهات هامة من "السيسي".. والعاهل السعودي يأمر بتنفيذ وصية سوار الذهب

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ نشاط مكثف للمهندس شريف إسماعيل خلال زيارته إلى تشاد، وتوجيهات وقرارات مهمة من "السيسي" خلال اجتماعه بمدبولي ووزير الاتصالات، وعدد آخر من الأخبار الهامة.









التقى شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية بكل من "أمين الدودو أرتين" رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية والسيد "حسين طاهر سوجيمي" أمين الدولة للاقتصاد وتخطيط التنمية، والسيد "عبد الرحمن مختار محمد" وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة، والسيد "شريف محمد زين" وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة التشادية أندجامينا بصفته مبعوثاَ خاصاً للسيد رئيس الجمهورية.









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "هوغ غالانت" مرساها في مصر، حيث كانت تُستخدم كمرفأ عائم للاستيراد منذ 2015، لتبحر صوب منشأة الإنتاج سابين باس في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.













عقد مجلس المحافظين اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزراء التخطيط، النقل، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الزيارات الوزارية لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، وبورسعيد، بالإضافة؛ لمتابعة تكليفات رئيس الوزراء لكافة المحافظات بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأخرى.













أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتنفيذ وصية المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس جمهورية السودان الأسبق، والذي فارق الحياة، اليوم الخميس.







