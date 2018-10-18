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علاء نبيل يرحل عن المقاولون

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:54 م
علاء نبيل يرحل عن المقاولون
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علاء خليف
 
تقدم علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب باستقالته من تدريب ذئاب الجبل، وذلك بعد خسارة فريقه أمام وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري المصري.

وقاد علاء نبيل المقاولون العرب في 9 مباريات فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع حرس الحدود صاحب المركز الأخير.

المزيد عن: وادي دجلة علاء نبيل المقاولون الدوري المصري
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