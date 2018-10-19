أستاذ عقيدة: الإسلام لم يمنع الأخذ بمعطيات العصر.. ولكن

علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريح الدكتور محمد كمال، الذي يؤكد أن الاستفادة من الفتاوى ليس الحل الأمثل لحل القضايا الراهنة.



وأوضح "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الإسلام لم يمنع الأخذ بمعطيات العصر، ولكن يجب احترام الآراء السابقة والبناء على أساسها والربط بين الحاضر والماضي.



وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك تراث إسلامي نتحرك على أساسه، مؤكدًا أن تراثنا الإسلامي عظيم وعريق ويحل المشكلات.



وتابع: "يجب علينا أن نربط الحاضر بالماضي، ولا نهدم تراثنا الماضي، من ليسه لديه ماضي ليس لديه حاضر ولا مستقبل".

