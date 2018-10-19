خبير بالشأن الدولي: روسيا في حاجة لمصر لهذا السبب

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في الشئون الدولية، إن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ أكثر من 7 عقود، وعلى مدى هذه العقود كانت لروسيا الكثير من الوقفات مع مصر مثل كسر حظر تصدير السلاح لمصر خلال الستينيات، ودعمها لمصر في حرب السادس من أكتوبر، ودعم بناء السد العالي.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن هناك انطلاقة في العلاقات المصرية الروسية مع مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، لافتَا إلى أن العلاقات الروسية المصرية هامة، خاصة أن 30% من تسليح الجيش المصري ما زال روسيًا، خلاف وجود مفاوضات على شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة إس 300.



وتابع أن روسيا في حاجة إلى مصر لزيادة ثقلها السياسي، والعودة مرة أخرى للمنطقة، في الوقت الذي تقلص فيه الولايات المتحدة الامريكية تواجدها في المنطقة، لصالح الإنتقال إلى شرق أسيا بسبب أنها تعتبر الصين ندًا قويًا لها.

