زي النهاردة بتاريخ 19 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19 - 10 - 2018

** أحداث





* 1781 - البريطانيون ينهزمون أمام الأمريكيين بقيادة جورج واشنطن في معركة يوركتاون.





* 1812 - تراجع نابليون بونابرت عن موسكو بعدما تعذر عليه احتلالها.





*1917 - البريطانيون بقيادة الجنرال إدموند ألنبي يحتلون القدس.

* 1935 - عصبة الأمم تفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا وذلك بسبب قيامها بغزو إثيوبيا.





* 1954 - جمال عبد الناصر يوقع على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر خلال 20 شهر.





* 2004 - مجلس الأمن يحث سوريا على سحب قواتها والمقدرة بأربعة عشر ألف جندي من لبنان.





* 2005 - بدء محاكمة رئيس العراق الأسبق صدام حسين في قضية الدجيل.





* 2008 - وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الجمهوري كولن باول يعلن دعمه لباراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.





* 2012 - انفجار في ساحة ساسين الواقعة في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت يوقع ثمانية قتلى على الأقل من بينهم رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن الداخلي العميد وسام الحسن بالإضافة إلى سقوط ثمانية وسبعين جريحًا.





* 2014 - اختتام دورة 2014 من معرض باريس للسيارات.





* 2014 - المُذنَّب C/2013 A1 يعبُرُ قريبًا جدًّا من المريخ، وقد تمَّ رصده عبر مسباراتٍ سطحيَّة وأقمارٍ اصطناعيَّة.





* 2015 - حزب الأحرار الكندي، بِقيادة جاستن ترودو يفوز بغالبيَّة المقاعد في البرلمان بعد أن حصل على نسبة 68.5% من الأصوات في الانتخابات الفدراليَّة.









** مواليد





* 1433 - مارسيليو فيسينو، فيلسوف إيطالي.





* 1862 - أوغست لوميير، فرنسي من أوائل صناع الأفلام.





* 1882 - أومبرتو بوكيوني، رسام إيطالي.





* 1899 - ميغل أنخل أستورياس، أديب غواتيمالي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1967.





* 1910 - سابرامانين تشاندراسخار، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.





* 1916 - جان دوسيه، عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.





* 1938 - ماجد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، سعودي توفي عام 2003م.





* 1940 - مايكل جامبون، ممثل بريطاني.





* 1944 - زياد مولوي، ممثل سوري.





* 1945 - جون ليثغو، ممثل أمريكي.





* 1956 - كارلو أورباني، طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد (سارس) وحاصل على جائزة نوبل في السلام عام 1999.





* 1966 - جون فافرو، مخرج أمريكي.





* 1967 - يوكو شيمومورا، ملحنة يابانية.





* 1973 - هشام أرازي، لاعب كرة مضرب مغربي.





* 1977 - تامر حسني، مغني وممثل مصري.





* 1977 - حبيب باييه، لاعب كرة قدم سنغالي.





* 1977 - راؤول تامودو، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1988 - عبد العزيز المشعان، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1989 - ميروسلاف ستوتش، لاعب كرة قدم سلوفاكي.





** وفيات





* 1216 - الملك جون، ملك إنجلترا.





* 1834 - مسلمة بن محمد، أمير علوي مغربي.





* 1909 - تشيزري لومبروزو، عالم إيطالي في علم الجريمة.





* 1937 - إرنست رذرفورد، عالم كيمياء نيوزلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.





* 1969 - صبري عياد، ممثل ليبي.





* 1971 - فؤاد جميل، أكاديمي ومترجم وباحث عراقي.





* 1972 - السلطان سعيد بن تيمور، سلطان مسقط وعمان.





* 2003 - علي عزت بيغوفيتش، رئيس البوسنة والهرسك الأول.





* 2010 - غانم الصالح، ممثل كويتي.





* 2012 - وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن الداخلي اللبناني.





* 2012 - هناء عبد الفتاح، ممثل ومخرج مصري.





* 2015 - عامر سبيعي، ممثل سوري.









** أعياد ومناسبات





*عيد الاستقلال في البرازيل.

* يوم الدستور في نييوي.



