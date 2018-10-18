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صور جماعية خلال تكريم مسلسل "بالحجم العائلي" بحضور يحيي الفخراني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:55 م
صور جماعية خلال تكريم مسلسل بالحجم العائلي بحضور يحيي الفخراني
مسلسل "بالحجم العائلي"
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يارا أحمد
 

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صناع وأبطال مسلسل “بالحجم العائلي” في الاحتفالية المقامة حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد محمد فايق رئيس المجلس والكاتب الصحفي جمال فهمي أمين اللجنة الثقافية بالمجلس وتسلم جائزة العمل المخرجة هالة خليل وإنتاج المسلسل والمؤلف محمد رجائي.

 

وتم تكريم عدد كبير من النجوم المشاركة بالعمل منهم يحيي الفخراني واحمد مجدي وندي موسي.

 

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تكريم الأعمال الدرامية المتميزة.

 

وقام باختيار الأعمال التي تقرر تكريمها لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار المخرجين والنقاد هم : المخرجة إنعام محمد علي، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد طارق الشناوى، والكاتب كرم النجار، والناقد رامي عبد الرازق، والناقد ماهر زهني.

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