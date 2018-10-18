تكريم مسلسل "أيوب" في حفل حقوق الإنسان بالأوبرا بحضور أبطاله (صور)

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صناع وأبطال مسلسل "أيوب" في الاحتفالية المقامة حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد محمد فايق رئيس المجلس والكاتب الصحفي جمال فهمي أمين اللجنة الثقافية بالمجلس وتسلم جائزة العمل المخرج احمد صالح، والمؤلف محمد سيد بشير.

وتم تكريم عدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل منهم دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد دياب، ايتن عامر، هنا الزاهد، محمد علي رزق، الفنان أحمد كشك.

واعتذر النجم مصطفي شعبان عن الحضور مساء أمس نظرا لسفره التحضيرات لأعماله المقبلة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تكريم الأعمال الدرامية المتميزة.

وقام باختيار الأعمال التي تقرر تكريمها لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار المخرجين والنقاد هم : المخرجة إنعام محمد علي، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد طارق الشناوى، والكاتب كرم النجار، والناقد رامي عبد الرازق، والناقد ماهر زهني.