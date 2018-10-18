طريقة عمل البيتزا مع كرات اللحم

المقادير:





البصل: 1 حبة "متوسّط الحجم - مفروم"

لحم مفروم: 250 جرامًا

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة "خفيف"

الثوم: فصّان "مدقوق"

صلصة طماطم: 400 جرامًا

رقائق الفلفل الحار: قبضة "تشيلي فلايكس"

سكر: قبضة

جبن موزاريلا: 250 جرامًا

أوراق الحبق: قبضة "طازجة"

عجينة البيتزا: 500 gr









طريقة التحضير:





1- حضري عجينة البيتزا السهلة من مطبخ سيدتي، اضغطي هنا للحصول على وصفة عجينة البيتزا





2- حضري كرات اللحم والصلصة وفق الآتي: بواسطة اليدين، يخلط نصف كمّ البصل وكلّ اللحم، وينثر الملح والفلفل (حسب الرغبة)، ويُستمرّ في الخلط. ثمّ، يُشكّل الخليط على هيئة كرات صغيرة، وتُحفظ الأخيرة في البرّاد حتى تجمد.





3- يُسخّن نصف كمّ الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة، وتُقلى كرات اللحم، على دفعات، حتى تمسي بنيّة اللون من جهاتها.





4- تُمسح المقلاة بورق المطبخ، ثم يُصبّ النصف الثاني من الزيت فيها، ويقلى نصف كمّ البصل حتى يشارف على التلوّن بالبنّي. ثم، يُضاف الثوم، ويُطهى لدقيقة. ثم، تُصبّ الصلصة، ويُضاف كلّ من رقائق الفلفل الحار والسكّر. حين يغلي هذا الخليط، يبقى مغطّى وعلى حرارة خفيفة، لمدّة تراوح بين عشرين دقيقة وخمس وعشرين دقيقة. ثمّ يُضاف اللحم إلى المقلاة، وتبقى المكوّنات بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة.





5- تُصفّى الصلصة بمصفاة ذات ثقوب صغيرة بهدف التخلّص من الماء الزائد.





6- يُسخّن الفرن على حرارة 230 درجةً مئويةً، وتُسخّن داخله صينيتان لخمس عشر دقيقة.



