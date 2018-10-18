ترامب: يبدو أن خاشقجي ميت بالفعل

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، ميت بالفعل، مشددا على أن تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الخميس، في قاعدة أندريوس الجوية بولاية ماريلاند، ردا على سؤال حول ما إذا كان خاشقجي ميتا: "يبدو لي أنه بالفعل هكذا وإنه لأمر محزن جدا".

وأضاف ترامب: "لا نزال ننتظر نتائج التحقيقات، وأعتقد أننا سنحصل عليها قريبا جدا وسندلي آنذاك بتصريح قوي جدا، لكن حتى الآن نحن في انتظار نتائج 3 عمليات تحقيق مختلفة، وسنكون قادرين على الوصول إلى حقيقة الأمر في وقت قريب جدا".