بعد محاولته الانتحار.. أزمات نفسية تحيط بالفنان سعد لمجرد

أزمات عديدة، عاشها المطرب المغربي سعد لمجرد، في حياته، بعد اتهامه في قضايا اغتصاب وضرب للفتيات، حيث حاول الانتحار إثر تدهور حالته النفسية، فضلًا عن وقف بث أغانيه استجابةً لطلب المستمعين.

القبض عليه

اعتقلت السلطات الفرنسية المطرب المغربي، بعد أن قبلت محكمة طعن المدعي العام الفرنسي في شروط الإفراج عنه بكفالة في قضية الاغتصاب المتهم فيها.





وكانت السلطات قد سمحت للمغني المغربي بالخروج من السجن بعد سداد كفالة مالية بلغت 175 ألفا و450 دولار، لكنه الآن عاد للسجن لتستكمل إجراءات التقاضي.







