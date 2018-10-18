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رامسي على رادار يوفنتوس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:37 م
رامسي على رادار يوفنتوس
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ريهام عبدالمحسن
 
بات مستقبل آرون رامسي مع نادي أرسنال مهددًا بالاستمرار مع الفريق، بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني والذي اشار فيها بتشابه أدائه مثل أي لاعب داخل الفريق،.


وقال إيمري في تصريحاته: يجب على رامسي أن يكون هدفه مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، يناير بعيدًا واهتمامه الوحيد يجب أن تكون مبارياتنا القادمة.


وينتهي عقد رامسي في الصيف المقبل ويبدو أنه قريب من الرحيل عن أرسنال.


وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس مهتم بخدمات اللاعب بقوة. وبعد ضم إيمري كان من ليفربول مجانًا فمن المتوقع ضم رامسي مجانًا.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس ليس الوحيد المهتم، حيث ينافسه كلا من ميلان وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وريال مدريد، فهم جميعاً يراقبونه أيضاً.


وأكد كالتشيو ميركاتو بأن يوفنتوس مستعدون للتواصل مع وكيل رامسي في الأسابيع المقبلة.

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