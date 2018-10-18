عاجل - السعودية | 28 حالة "التماس كهربائي واحتجاز عائلات" بسبب أمطار مكة
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:00 مالفجر السعودي
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تسببت الأمطار التي هطلت، مساء اليوم الخميس، علي حي جعرانة ووادي بني عمير شرق مكة المكرمة في 28 حالة التماس كهربائي واحتجاز أشخاص في مركباتهم بمواقع متفرقة من الوادي والأودية المجاورة.
تلقّت الجهات الأمنية المختصة ممثلة في الدفاع المدني بمكة المكرمة وغرفة العمليات المشتركة، 3 حالات التماس كهربائي عقب هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الخميس.
فيما بلغت حالات الاحتجاز داخل السيارات 25 حالة؛ حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء حالتين كانت بوادي بني عمير، فيما ساهم المواطنون في إخراج بقية الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني.
المصدر:- صحيفة عاجل
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