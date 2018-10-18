عاجل - السعودية | 28 حالة "التماس كهربائي واحتجاز عائلات" بسبب أمطار مكة

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تسببت الأمطار التي هطلت، مساء اليوم الخميس، علي حي جعرانة ووادي بني عمير شرق مكة المكرمة في 28 حالة التماس كهربائي واحتجاز أشخاص في مركباتهم بمواقع متفرقة من الوادي والأودية المجاورة.





تلقّت الجهات الأمنية المختصة ممثلة في الدفاع المدني بمكة المكرمة وغرفة العمليات المشتركة، 3 حالات التماس كهربائي عقب هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم الخميس.



