رسميا.. الحكومة الجزائرية تمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل

أعلنت الحكومة الجزائریة، الیوم الخمیس، قرارا یمنع بشكل رسمى ارتداء النقاب أو أى لباس یمنع إظهار هویة الفرد فى أماكن العمل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، فى بیان، إنها أرسلت توجیهات للوزراء وكبار مسؤولى الولایات بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالقرار والعمل على ضمان تطبیقه لاسیما فى الإدارات العمومیة.

وأكدت أن التوجیهات تنص على أن "الموظفین ملزمون باحترام قواعد ومقتضیات الامن والاتصال على مستوى مصالحهم والتى تستوجب تحدید هویتهم بصفة الیة ودائمة لا سیما فى أماكن عملهم.

وشددت على ضرورة التزام الموظفین "بتجنب كل فعل أو تصرف غیر لائق مهما كانت طبیعة مهامهم ووظائفهم وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم یعكس القواعد والمبادئ التى تحكم المرفق العام ومنها على وجه الخصوص الحیاد والاستمراریة والشفافیة". كما ركزت على ضرورة "التقید الصارم بما سبق ومنع كل لباس من شأنه عرقلة ممارستهم لمهام المرفق العام لاسیما النقاب الذى یمنع ارتداؤه منعا باتا فى أماكن العمل".