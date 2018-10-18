تراجع حاد فى مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التداولات

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً حاداً في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا ومع خسائر الأسواق العالمية.





وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداءً في "وول ستريت"، ليواصل التراجع الحاد، وتتجاوز خسائره 7% خلال الشهر الجاري.





وقادت أسهم "نتفليكس" و"أمازون" و"آبل" خسائر قطاع التكنولوجيا بعد أن هبطت بنحو 5%، و3.3%، و2.3% على الترتيب.





كما تأثرت "وول ستريت" سلبياً بخسائر الأسهم العالمية خاصة البورصة الصينية التي أغلقت عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، كما تراجع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا بأقل من التوقعات.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3% إلى 25379.3 نقطة، فاقداً 327.2 نقطة.





وكما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4% إلى 2768.7 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 2.1% إلى 7485.1 نقطة.





وخلال نفس الفترة، صعد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% مسجلاً 95.954.