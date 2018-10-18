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عاجل.. الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية الرئيس السوداني السابق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:28 م
عاجل.. الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية الرئيس السوداني السابق
الملك سلمان
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وكالات
 


أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنفيذ وصية الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي فارق الحياة اليوم الخميس في الرياض، حيث أمر بنقل جثمان الذهب بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك تنفيذا لوصيته، حسبما أفادت وكالة "واس" السعودية.

وأوضحت الوكالة، أن الملك سلمان بعث اليوم برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوداني، عمر البشير، في وفاة المشير عبد الرحمن سوار الذهب ولعائلة الفقيد وذويه.

كما أفادت "واس" بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعث أيضا ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس عمر البشير ولعائلة الفقيد وذويه.
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