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سعيد حساسين: "مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة.. ومش بينام من كتر الشغل"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:35 م
سعيد حساسين: مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة.. ومش بينام من كتر الشغل
سعيد حساسين
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أمنية فوزي
 
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لكل محافظ مع رئيس الجمهورية لعرض التحديات وتطوير الخدمات، قائلًا: "ده قرار جامد من مصطفى مدبولي".

وأضاف "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن مصطفى مدبولي رجل نشيط جدًا ودقيق جدًا.

وتابع: "مصطفى مدبولي مش بيتعب وبيحب الغلابة، مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة، ومش بينام من كتر الشغل".
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