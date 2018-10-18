سعيد حساسين: "مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة.. ومش بينام من كتر الشغل"

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لكل محافظ مع رئيس الجمهورية لعرض التحديات وتطوير الخدمات، قائلًا: "ده قرار جامد من مصطفى مدبولي".





وأضاف "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن مصطفى مدبولي رجل نشيط جدًا ودقيق جدًا.



