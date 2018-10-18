سعيد حساسين: "مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة.. ومش بينام من كتر الشغل"
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:35 مأمنية فوزي
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لكل محافظ مع رئيس الجمهورية لعرض التحديات وتطوير الخدمات، قائلًا: "ده قرار جامد من مصطفى مدبولي".
وأضاف "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن مصطفى مدبولي رجل نشيط جدًا ودقيق جدًا.
وتابع: "مصطفى مدبولي مش بيتعب وبيحب الغلابة، مصطفى مدبولي رئيس وزراء الغلابة، ومش بينام من كتر الشغل".
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