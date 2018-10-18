تكريم أسرة مسلسل "أمر واقع" في احتفالية حقوق الإنسان بدار الأوبرا

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صناع وأبطال مسلسل "أمر واقع" في الاحتفالية المقامة حاليا في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور السيد محمد فايق رئيس المجلس والكاتب الصحفي جمال فهمي أمين اللجنة الثقافية بالمجلس وتسلم جائزة العمل المخرج محمد أسامة.

وتم تكريم عدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل منهم كريم فهمي، أحمد وفيق، دينا فؤاد، وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تكريم الأعمال الدرامية المتميزة.

وقام باختيار الأعمال التي تقرر تكريمها لجنة تحكيم ضمت نخبة من كبار المخرجين والنقاد هم : المخرجة إنعام محمد علي، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد طارق الشناوى، والكاتب كرم النجار، والناقد رامي عبد الرازق، والناقد ماهر زهني.