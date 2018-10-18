خبير عسكري: إعادة الأمن والاستقرار لليبيا السبيل الوحيد لإجراء الانتخابات (فيديو)

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية المصرية، على استضافة القاهرة لجولة جديدة من مُحادثات العسكريين الليبيين، قائلاً: «مصر الدولة الوحيدة، التي يثق فيها جميع الأطراف من الدولة الليبية».





وأضاف «نصر سالم»، خلال لقائهِ ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية وكذلك قطر وتركيا من مصالحها تقسيم الدولة الليبية، وألا تتوحد ليبيا، وألا تكون دولة ذات شأن في المنطقة.





وأوضح «نصر سالم»، أن استعادة الدولة الليبية يأتي بتوحيد الجيش الليبي، ورفع حظر السلاح عن ليبيا.





واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات العسكريين الليبيين، لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى.